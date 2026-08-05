S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stanley Black Decker von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Stanley Black Decker-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69.36 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144.175 Stanley Black Decker-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 102.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’763.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.64 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Stanley Black Decker belief sich zuletzt auf 14.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch