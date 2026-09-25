Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Southwest Airlines-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurden Southwest Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52.85 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.921 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 786.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.55 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 786.19 USD entspricht einer negativen Performance von 21.38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Southwest Airlines belief sich zuletzt auf 20.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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