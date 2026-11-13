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|Lohnender Southwest Airlines-Einstieg?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southwest Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Southwest Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 13.11.2023 wurde die Southwest Airlines-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23.09 USD. Bei einem Southwest Airlines-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 433.088 Southwest Airlines-Aktien. Die gehaltenen Southwest Airlines-Papiere wären am 12.11.2026 19’588.57 USD wert, da der Schlussstand 45.23 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 19’588.57 USD, was einer positiven Performance von 95.89 Prozent entspricht.
Der Southwest Airlines-Wert an der Börse wurde auf 22.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Southwest Airlines Co.
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