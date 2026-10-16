S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southwest Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Southwest Airlines-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southwest Airlines-Aktie betrug an diesem Tag 25.61 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Southwest Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39.047 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’594.30 USD, da sich der Wert einer Southwest Airlines-Aktie am 15.10.2026 auf 40.83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59.43 Prozent gesteigert.

Southwest Airlines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch