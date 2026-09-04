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Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088

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Southwest Airlines-Investment 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southwest Airlines-Aktie gebracht.

Southwest Airlines
32.00 CHF 2.45%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Southwest Airlines-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.108 Southwest Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’049.88 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 03.09.2026 auf 38.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.99 Prozent gesteigert.

Southwest Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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