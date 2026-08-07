S&P 500-Wert Southwest Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southwest Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Southwest Airlines-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37.85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.642 Southwest Airlines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124.02 USD, da sich der Wert eines Southwest Airlines-Papiers am 06.08.2026 auf 46.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.02 Prozent gesteigert.

Southwest Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch