Southern Aktie 971500 / US8425871071
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southern-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Southern-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Southern-Papier statt. Zum Handelsende stand die Southern-Aktie an diesem Tag bei 94.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Southern-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.618 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 92.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 977.60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.24 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Southern belief sich jüngst auf 106.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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