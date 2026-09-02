S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southern-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Southern-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66.85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.496 Southern-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.77 USD, da sich der Wert eines Southern-Anteils am 01.09.2026 auf 88.09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31.77 Prozent.

Der Southern-Wert an der Börse wurde auf 101.46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch