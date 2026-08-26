S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Southern-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Southern-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68.09 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Southern-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146.864 Southern-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 89.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13’213.39 USD wert. Damit wäre die Investition um 32.13 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Southern eine Marktkapitalisierung von 103.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch