Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Skyworks Solutions-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Skyworks Solutions-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 3 Jahren wurde die Skyworks Solutions-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Skyworks Solutions-Aktie an diesem Tag 97.89 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Skyworks Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 10.216 Skyworks Solutions-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 912.66 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Papiers am 25.09.2026 auf 89.34 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8.73 Prozent.
Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 13.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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