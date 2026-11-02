S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Skyworks Solutions von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Skyworks Solutions-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Skyworks Solutions-Papier an diesem Tag bei 170.75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 0.586 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 51.29 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 30.10.2026 auf 87.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 48.71 Prozent.

Insgesamt war Skyworks Solutions zuletzt 20.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch