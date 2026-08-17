S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Skyworks Solutions-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.247 Skyworks Solutions-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 991.88 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Papiers am 14.08.2026 auf 69.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0.81 Prozent.

Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 10.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch