Skyworks Solutions Aktie 1437573 / US83088M1027
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Skyworks Solutions von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Skyworks Solutions eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Skyworks Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 78.95 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 1.267 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.43 USD, da sich der Wert einer Skyworks Solutions-Aktie am 18.09.2026 auf 88.76 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 112.43 USD, was einer positiven Performance von 12.43 Prozent entspricht.
Skyworks Solutions war somit zuletzt am Markt 13.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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