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|Lukratives Skyworks Solutions-Investment?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Skyworks Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Skyworks Solutions-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Skyworks Solutions-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Skyworks Solutions-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66.60 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Skyworks Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 150.150 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’504.50 USD, da sich der Wert eines Skyworks Solutions-Papiers am 13.11.2026 auf 89.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.05 Prozent vermehrt.
Am Markt war Skyworks Solutions jüngst 21.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
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