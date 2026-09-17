S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Simon Property Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 208.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.479 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 202.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.23 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 2.77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 66.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch