Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Anlage
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Simon Property Group-Aktien verlieren können.
Die Simon Property Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 208.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.479 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 202.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.23 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 2.77 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Simon Property Group belief sich zuletzt auf 66.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Simon Property Group Inc.
Analysen zu Simon Property Group Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.