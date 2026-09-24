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Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091

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Simon Property Group-Performance 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Simon Property Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Simon Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Simon Property Group
169.01 CHF 0.26%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Simon Property Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Simon Property Group-Papier bei 183.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.461 Simon Property Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’114.84 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Papiers am 23.09.2026 auf 204.16 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11.48 Prozent.

Simon Property Group wurde am Markt mit 66.58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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