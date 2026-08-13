Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Simon Property Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Simon Property Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Simon Property Group-Aktie bei 133.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.481 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’650.03 USD, da sich der Wert eines Simon Property Group-Anteils am 12.08.2026 auf 220.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.00 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Simon Property Group belief sich jüngst auf 71.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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