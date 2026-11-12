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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Simon Property Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Simon Property Group-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Simon Property Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 182.61 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Simon Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 54.762 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Simon Property Group-Aktie auf 234.75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’855.27 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 28.55 Prozent.
Insgesamt war Simon Property Group zuletzt 75.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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