S&P 500-Wert Simon Property Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Simon Property Group von vor 5 Jahren eingefahren

Die Simon Property Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 132.08 USD. Bei einem Simon Property Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.757 Simon Property Group-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 197.59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 149.60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 49.60 Prozent gleich.

Simon Property Group war somit zuletzt am Markt 65.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch