S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine ServiceNow-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden ServiceNow-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ServiceNow-Anteile an diesem Tag 184.71 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.414 ServiceNow-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 131.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 709.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.02 Prozent.

ServiceNow wurde am Markt mit 138.46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch