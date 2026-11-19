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|Lukratives ServiceNow-Investment?
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in ServiceNow eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 19.11.2021 wurde das ServiceNow-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das ServiceNow-Papier bei 135.19 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hat, hat nun 73.968 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’700.74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.99 Prozent verringert.
ServiceNow markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 96.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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