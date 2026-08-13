S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem ServiceNow-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 172.66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.579 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 72.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.64 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 132.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch