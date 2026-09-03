S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden ServiceNow-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15.25 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die ServiceNow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.558 Anteilen. Die gehaltenen ServiceNow-Aktien wären am 02.09.2026 896.64 USD wert, da der Schlussstand 136.72 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 796.64 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete ServiceNow eine Marktkapitalisierung von 147.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch