S&P 500-Wert Sempra Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Sempra Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sempra Energy-Anteile an diesem Tag 82.37 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Sempra Energy-Aktie investiert hat, hat nun 12.140 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (86.65 USD), wäre die Investition nun 1’051.96 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.20 Prozent gestiegen.

Sempra Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch