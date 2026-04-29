S&P 500-Wert Sempra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Sempra Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sempra Energy-Anteile betrug an diesem Tag 68.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 146.929 Sempra Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 13’649.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92.90 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 36.50 Prozent.

Der Börsenwert von Sempra Energy belief sich zuletzt auf 60.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch