Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sempra-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 92.47 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 108.143 Sempra-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sempra-Papiers auf 78.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’517.36 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14.83 Prozent verringert.

Sempra wurde am Markt mit 50.83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch