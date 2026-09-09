S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sempra-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Sempra-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 71.25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Sempra-Aktie investierten, hätten nun 1.404 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.96 USD, da sich der Wert einer Sempra-Aktie am 08.09.2026 auf 85.47 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.96 Prozent zugenommen.

Der Sempra-Wert an der Börse wurde auf 54.99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch