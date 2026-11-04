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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Sempra-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Sempra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sempra-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sempra-Aktie investiert, befänden sich nun 138.217 Sempra-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 85.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’798.20 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.98 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Sempra einen Börsenwert von 56.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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