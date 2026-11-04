S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sempra von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Sempra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sempra-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72.35 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sempra-Aktie investiert, befänden sich nun 138.217 Sempra-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 85.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’798.20 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.98 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Sempra einen Börsenwert von 56.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch