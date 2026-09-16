Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sempra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sempra-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Sempra-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sempra-Anteile bei 67.56 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 14.802 Sempra-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’201.89 USD, da sich der Wert eines Sempra-Papiers am 15.09.2026 auf 81.20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20.19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Sempra eine Börsenbewertung in Höhe von 54.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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