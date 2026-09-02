Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Sempra-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sempra-Papier statt. Der Schlusskurs des Sempra-Papiers betrug an diesem Tag 82.89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120.642 Sempra-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 84.26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’165.28 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1.65 Prozent.
Sempra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53.54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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