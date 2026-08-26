Sempra Aktie 837438 / US8168511090
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Sempra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sempra von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Sempra-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Sempra-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Sempra-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.150 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sempra-Aktie auf 84.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’609.15 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60.92 Prozent angezogen.
Der Sempra-Wert an der Börse wurde auf 55.22 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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