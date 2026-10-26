S&P 500-Wert Seagate Technology-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Seagate Technology Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Seagate Technology am 24.10.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2.94 USD auszuzahlen. Damit wurde die Seagate Technology-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2.80 Prozent aufgestockt. Alles in allem schüttet Seagate Technology 634.00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Seagate Technology-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5.67 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Die Seagate Technology-Aktie wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Seagate Technology-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Seagate Technology-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist der Seagate Technology-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0.36 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2.02 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Aktienkurs von Seagate Technology im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Seagate Technology-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenausblick von Seagate Technology

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3.04 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0.48 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Seagate Technology

Seagate Technology ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 143.420 Mrd. USD. Das Seagate Technology-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 58.99. Im Jahr 2026 erzielte Seagate Technology einen Umsatz von 12.195 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 13.90 USD.

Redaktion finanzen.ch