S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.56 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hat, hat nun 1.289 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72.22 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Anteils am 10.09.2026 auf 56.01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27.78 Prozent vermindert.

Insgesamt war Schlumberger zuletzt 84.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch