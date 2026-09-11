Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Schlumberger-Einstieg?
|
11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Schlumberger eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.56 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hat, hat nun 1.289 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72.22 USD, da sich der Wert eines Schlumberger-Anteils am 10.09.2026 auf 56.01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27.78 Prozent vermindert.
Insgesamt war Schlumberger zuletzt 84.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
|
16:02
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlumberger von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.