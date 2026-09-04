S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.09 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355.999 Schlumberger-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 57.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’437.88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104.38 Prozent gleich.

Schlumberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch