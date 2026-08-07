S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schlumberger-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Schlumberger-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.186 Schlumberger-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 51.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’813.51 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 81.35 Prozent gleich.

Schlumberger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch