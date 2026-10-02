S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Schlumberger-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Schlumberger-Anteile letztlich bei 30.36 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Schlumberger-Aktie investiert hat, hat nun 3.294 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 48.66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.28 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60.28 Prozent gesteigert.

Der Schlumberger-Wert an der Börse wurde auf 72.43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch