S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Schlumberger Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Schlumberger am 08.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1.14 USD je Aktie beschlossen. Das sind 3.64 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Schlumberger beträgt 1.60 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 4.50 Prozent.

Schlumberger-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Schlumberger-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 51.88 USD. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Schlumberger, demnach wird der Schlumberger-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Schlumberger-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Schlumberger-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Das Schlumberger-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.97 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 2.87 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Schlumberger-Kurs via New York 93.87 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 133.67 Prozent besser entwickelt als der Schlumberger-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Schlumberger

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.18 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.27 Prozent sinken.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Schlumberger

Schlumberger ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 75.419 Mrd. USD. Das Schlumberger-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 16.35. 2025 setzte Schlumberger 35.691 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 2.35 USD.

Redaktion finanzen.ch