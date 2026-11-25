Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit SBA Communications REIT (A)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die SBA Communications REIT (A)-Anteile bei 193.30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.173 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 892.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172.57 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 10.72 Prozent.

Der Börsenwert von SBA Communications REIT (A) belief sich zuletzt auf 17.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch