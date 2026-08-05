SBA Communications REIT Aktie 35380085 / US78410G1040
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SBA Communications REIT (A) gewesen.
Am 05.08.2025 wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des SBA Communications REIT (A)-Papiers betrug an diesem Tag 219.16 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.456 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.74 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 04.08.2026 auf 187.90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14.26 Prozent.
Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 19.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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