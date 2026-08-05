S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr bedeutet

Am 05.08.2025 wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des SBA Communications REIT (A)-Papiers betrug an diesem Tag 219.16 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.456 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85.74 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 04.08.2026 auf 187.90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14.26 Prozent.

Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 19.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch