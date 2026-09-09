S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SBA Communications REIT (A)-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 216.92 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert, befänden sich nun 46.100 SBA Communications REIT (A)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 188.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’698.60 USD wert. Damit wäre die Investition 13.01 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für SBA Communications REIT (A) eine Börsenbewertung in Höhe von 20.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch