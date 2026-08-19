S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der SBA Communications REIT (A)-Aktie statt. Zum Handelsende standen SBA Communications REIT (A)-Anteile an diesem Tag bei 359.86 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.789 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’040.85 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Papiers am 18.08.2026 auf 181.40 USD belief. Das entspricht einem Minus von 49.59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) belief sich zuletzt auf 19.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch