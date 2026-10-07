S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SBA Communications REIT (A)-Anteile bei 191.93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.521 SBA Communications REIT (A)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 169.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11.58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) belief sich zuletzt auf 17.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch