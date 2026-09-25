Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Sandisk-Performance
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Sandisk eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2025 wurde das Sandisk-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.29 USD. Bei einem Sandisk-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.061 Sandisk-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (1’753.62 USD), wäre die Investition nun 1’859.82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1’759.82 Prozent gesteigert.
Sandisk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandisk Corp
|
16:02
|S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende orientierungslos (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Sandisk Corp
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.