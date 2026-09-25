S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.09.2025 wurde das Sandisk-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.29 USD. Bei einem Sandisk-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.061 Sandisk-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (1’753.62 USD), wäre die Investition nun 1’859.82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1’759.82 Prozent gesteigert.

Sandisk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 266.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch