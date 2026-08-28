S&P 500-Wert Sandisk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Sandisk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sandisk-Papier bei 50.87 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Sandisk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 196.580 Sandisk-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 291’910.75 USD, da sich der Wert eines Sandisk-Papiers am 27.08.2026 auf 1’484.95 USD belief. Mit einer Performance von +2’819.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Sandisk eine Marktkapitalisierung von 219.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch