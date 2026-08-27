S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in S&P Global von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Die S&P Global-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Anteile betrug an diesem Tag 549.87 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die S&P Global-Aktie investierten, hätten nun 1.819 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (436.49 USD), wäre das Investment nun 793.81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.62 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete S&P Global eine Marktkapitalisierung von 127.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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