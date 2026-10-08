S&P Global Aktie 32303352 / US78409V1044
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in S&P Global eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit S&P Global-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das S&P Global-Papier an diesem Tag 429.72 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.327 S&P Global-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 919.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 395.18 USD belief. Damit wäre die Investition 8.04 Prozent weniger wert.
S&P Global markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 116.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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