S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden S&P Global-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 490.74 USD. Bei einem S&P Global-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.377 S&P Global-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’283.41 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 23.09.2026 auf 406.50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17.17 Prozent.

Der Marktwert von S&P Global betrug jüngst 118.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch