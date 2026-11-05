S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&P Global-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der S&P Global-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 460.29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21.725 S&P Global-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 481.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’464.92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.65 Prozent vermehrt.

S&P Global erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch