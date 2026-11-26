S&P Global-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 415.10 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in S&P Global-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.091 S&P Global-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’099.49 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 25.11.2026 auf 460.74 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 11’099.49 USD entspricht einer Performance von +10.99 Prozent.

Insgesamt war S&P Global zuletzt 132.07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch