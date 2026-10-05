Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor einem Jahr angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Royal Caribbean Cruises-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Royal Caribbean Cruises-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Royal Caribbean Cruises-Papier bei 314.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.184 Royal Caribbean Cruises-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 277.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 884.38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.56 Prozent abgenommen.
Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 74.36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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